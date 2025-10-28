Скидки
«Хотите быть бойцом?» Вальтер Уокер сообщил о переломе ноги после победы на UFC 321

«Хотите быть бойцом?» Вальтер Уокер сообщил о переломе ноги после победы на UFC 321
Комментарии

Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Вальтер Уокер сообщил о переломе ноги в поединке с британцем Луи Сазерлендом, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Уокер победил болевым приёмом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Вальтер Уокер (W) — Луи Сазерленд
25 октября 2025, суббота. 18:40 МСК
Вальтер Уокер
Окончено
SUB
Луи Сазерленд

«Хотите быть бойцом UFC?» — написал Уокер в социальных сетях, опубликовав фото с травмой.

Фото: из личного архива Вальтера Уокера

Фото: из личного архива Вальтера Уокера

Вальтеру Уокеру 27 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году, с 2024-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение.

Новости. Бокс/ММА
