«Хотите быть бойцом?» Вальтер Уокер сообщил о переломе ноги после победы на UFC 321

Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Вальтер Уокер сообщил о переломе ноги в поединке с британцем Луи Сазерлендом, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Уокер победил болевым приёмом в первом раунде.

«Хотите быть бойцом UFC?» — написал Уокер в социальных сетях, опубликовав фото с травмой.

Фото: из личного архива Вальтера Уокера

Вальтеру Уокеру 27 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году, с 2024-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение.

