«Алмейда не дерётся, Волкова ты финишируешь». Аспиналл опубликовал разговор с Кормье

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл опубликовал на своём YouTube-канале разговор с членом Зала славы американцем Даниэлем Кормье на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Посмотри на парней в дивизионе. Ты понимаешь, какой у тебя может быть сумасшедший забег? Безумие. Алмейда вообще не дерётся… Если выиграет Волков, ты финишируешь его в первом раунде.

Бро, ты на пороге чего-то сумасшедшего. Но только не сбавляй обороты. Такие шансы выпадают нечасто. Понимаешь? Это как когда я дрался с Волканом [Оздемиром]. Я словно выиграл в лотерею», — сказал Кормье.

