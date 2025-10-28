Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Алмейда не дерётся, Волкова ты финишируешь». Аспиналл опубликовал разговор с Кормье

«Алмейда не дерётся, Волкова ты финишируешь». Аспиналл опубликовал разговор с Кормье
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл опубликовал на своём YouTube-канале разговор с членом Зала славы американцем Даниэлем Кормье на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Посмотри на парней в дивизионе. Ты понимаешь, какой у тебя может быть сумасшедший забег? Безумие. Алмейда вообще не дерётся… Если выиграет Волков, ты финишируешь его в первом раунде.

Бро, ты на пороге чего-то сумасшедшего. Но только не сбавляй обороты. Такие шансы выпадают нечасто. Понимаешь? Это как когда я дрался с Волканом [Оздемиром]. Я словно выиграл в лотерею», — сказал Кормье.

Материалы по теме
Кормье назвал решение Аспиналла отказаться продолжать бой с Ганом мудрым

Даниэль Кормье провёл спарринг с легковесом

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android