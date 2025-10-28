«Это было приватно». Кормье раскритиковал Аспиналла за публикацию из разговора

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье раскритиковал действующего обладателя титула в тяжёлом весе (до 120 кг) британца Тома Аспиналла.

Напомним, Аспиналл опубликовал на своём YouTube-канале разговор Кормье на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ), в котором американец заявил, что бразилец Жаилтон Алмейда и россиянин Александр Волков не составят ему конкуренции.

«Я немного расстроен, что Том это опубликовал. Я считал, что, если вы наклоняетесь к кому-то и говорите тихо, это приватный разговор, который должен остаться между вами и спортсменом. Я думал, что это UFC Embedded, они бы никогда такое не опубликовали», — сказал Кормье в эфире ESPN.