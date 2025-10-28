Российский промоушен RCC запустит шесть Гран-при по боксу в 2026 году

Промоутерская компания RCC Boxing Promotions анонсировала Гран-при в шести весовых категориях, которые состоятся в 2026 году.

Спортсмены поборются за контракт с организацией, а также региональные титулы и места в топ-15 мировых рейтингов по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF). Состав участников будет объявлен позднее.

Гран-при пройдут в шести дивизионах: лёгкий вес (до 61,2 кг), полусредний вес (до 66,7 кг), средний вес (72,6 кг), полутяжёлый вес (до 79,4 кг), первый тяжёлый вес (до 90,7 кг) и супертяжёлый вес (свыше 90,7 кг).

