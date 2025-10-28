Скидки
Бокс/ММА Новости

Дюбуа назвал желаемого соперника после поражения в реванше с Усиком

Дюбуа назвал желаемого соперника после поражения в реванше с Усиком
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа заявил о готовности сразиться с обладателем временного титула WBC немцем Агитом Кабайелом (26-0, 18 KO).

«Готов вернуться на ринг и встретиться с Кабайелом. Я готов с ним сразиться», – приводит слова Дюбуа DAZN.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Дюбуа проиграл нокаутом абсолютному чемпиону дивизиона украинцу Александру Усику. Кабайел в феврале нокаутировал китайца Чжан Чжилэя.

Ранее издание The Ring опубликовало обновлённый топ-10 лучших супертяжеловесов мира.

