Умар Нурмагомедов сказал, когда намерен провести следующий бой в UFC

Умар Нурмагомедов сказал, когда намерен провести следующий бой в UFC
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов заявил о готовности провести следующий бой в январе.

«Хочу вернуться в клетку как можно скорее. Скоро будут новости. Январь. Пусть они говорят, что ты кайфуешь за счёт брата, но поднимешься позже и сам», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов одержал победу единогласным судейским решением над американцем Марио Баутистой.

Ранее Хавьер Мендес прокомментировал победу Умара Нурмагомедова на UFC 321.

Хавьер Мендес прокомментировал победу Умара Нурмагомедова на UFC 321

Умар Нурмагомедов показал новую спортивную базу в Дагестане

