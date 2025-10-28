Умар Нурмагомедов сказал, когда намерен провести следующий бой в UFC

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов заявил о готовности провести следующий бой в январе.

«Хочу вернуться в клетку как можно скорее. Скоро будут новости. Январь. Пусть они говорят, что ты кайфуешь за счёт брата, но поднимешься позже и сам», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов одержал победу единогласным судейским решением над американцем Марио Баутистой.

Ранее Хавьер Мендес прокомментировал победу Умара Нурмагомедова на UFC 321.

