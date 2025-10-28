Джозеф Паркер оценил шансы Фабио Уордли в бою с Усиком

Бывший чемпион мира новозеландец Джозеф Паркер высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Фабио Уордли.

«Не уверен, что он сможет победить Усика. Если бой всё-таки состоится, мы все увидим, что произойдёт, но я чувствовал, что вёл по очкам [в бою с Уордли]. Как сказал мой тренер, у Уордли есть уравнитель — удар, который может всё изменить», — сказал Паркер на пресс-конференции.

Уордли 30 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году. Всего на его счету 20 побед, ни одного поражения и одна ничья.

Материалы по теме Фабио Уордли победил Джозефа Паркера и может стать следующим соперником Александра Усика

Чисора попросил Усика больше не бить британцев