Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Пусть говорят, что ты кайфуешь за мой счёт». Хабиб оставил послание Умару Нурмагомедову

«Пусть говорят, что ты кайфуешь за мой счёт». Хабиб оставил послание Умару Нурмагомедову
Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на то, что его двоюродный брат Умар Нурмагомедов занял первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе (до 61 кг) после того, как победил единогласным решением судей американца Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

«Пусть они говорят, что ты кайфуешь за счёт брата. Ты поднимешься позже, но сам. Олды поймут», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Умару 29 лет. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года. Молодой орёл имеет в своём рекорде 19 побед и одно поражение.

Материалы по теме
Дайте Умару реванш с Двалишвили! Всех остальных в дивизионе он переедет
Дайте Умару реванш с Двалишвили! Всех остальных в дивизионе он переедет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android