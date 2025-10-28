Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В Сургуте на чемпионате ХМАО по рукопашному бою произошла массовая драка

В Сургуте на чемпионате ХМАО по рукопашному бою произошла массовая драка
Аудио-версия:
Комментарии

На чемпионате Ханты-Мансийского Автономного Округа по рукопашному бою, который проходил в Сургуте, произошла массовая драка с участием зрителей. Об этом информирует телеграм-канал Baza.

Согласно имеющейся информации, причиной потасовки стало то, что один из зрителей выбежал на татами и попытался ударить участника турнира. Очевидцы сообщили, что это произошло после того, как боец, выигравший схватку, произнёс непристойную фразу в адрес своего противника. По факту произошедшего в ГУ МВД по ХМАО начали проверку.

Президент Федерации рукопашного боя ХМАО Владимир Шишмарев сообщил, что спортсмены не до конца знали правила турнира, и во время спора с судьёй начали высказывать претензии и оскорбления, после чего произошла стычка. В связи со случившимся в Федерации рукопашного боя также пройдёт внутреннее расследование.

Материалы по теме
В Ленинградской области задержали бойца ММА, избившего мужчину
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android