В Сургуте на чемпионате ХМАО по рукопашному бою произошла массовая драка

На чемпионате Ханты-Мансийского Автономного Округа по рукопашному бою, который проходил в Сургуте, произошла массовая драка с участием зрителей. Об этом информирует телеграм-канал Baza.

Согласно имеющейся информации, причиной потасовки стало то, что один из зрителей выбежал на татами и попытался ударить участника турнира. Очевидцы сообщили, что это произошло после того, как боец, выигравший схватку, произнёс непристойную фразу в адрес своего противника. По факту произошедшего в ГУ МВД по ХМАО начали проверку.

Президент Федерации рукопашного боя ХМАО Владимир Шишмарев сообщил, что спортсмены не до конца знали правила турнира, и во время спора с судьёй начали высказывать претензии и оскорбления, после чего произошла стычка. В связи со случившимся в Федерации рукопашного боя также пройдёт внутреннее расследование.