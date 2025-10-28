Деметриус Джонсон: бой между Махачевым и Делла Маддаленой может пройти по двум сценариям

38-летний бывший обладатель пояса UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон высказался насчёт предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой за чемпионский титул UFC в полусреднем весе, который возглавит турнир UFC 322 в Нью-Йорке.

«Поединок может пройти по двум сценариям: либо он будет очень скучным, либо весьма интересным. Джек никогда не соглашается с позицией, если его переводят. Он всегда пытается сопротивляться, включает антиборьбу. Это делает предстоящий поединок таким захватывающим», — приводит слова Джонсона аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.