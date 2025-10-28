Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Деметриус Джонсон: бой между Махачевым и Делла Маддаленой может пройти по двум сценариям

Деметриус Джонсон: бой между Махачевым и Делла Маддаленой может пройти по двум сценариям
Комментарии

38-летний бывший обладатель пояса UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон высказался насчёт предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой за чемпионский титул UFC в полусреднем весе, который возглавит турнир UFC 322 в Нью-Йорке.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Поединок может пройти по двум сценариям: либо он будет очень скучным, либо весьма интересным. Джек никогда не соглашается с позицией, если его переводят. Он всегда пытается сопротивляться, включает антиборьбу. Это делает предстоящий поединок таким захватывающим», — приводит слова Джонсона аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Материалы по теме
UFC 322: Махачев возвращается в клетку ради второго титула. Превзойдёт Хабиба? LIVE
Live
UFC 322: Махачев возвращается в клетку ради второго титула. Превзойдёт Хабиба? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android