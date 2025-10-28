Пимблетт: Макгрегор был настоящим монстром в плане ментальности. Его многие боялись

30-летний популярный боец UFC, занимающий шестое место в рейтинге лёгкого веса, англичанин Пэдди Пимблетт раскрыл, что в ментальном плане его вдохновляет бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор.

«Вероятно, Макгрегор является моим вдохновителем из-за его манеры речи. Он нокаутировал людей и многие боялись его. Конор был настоящим монстром в духовном плане», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед.