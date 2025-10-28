Скидки
Соннен вспомнил, как Хабиб вместе со своим подопечным гонял вес поздно ночью

Бывший трёхкратный претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик американец Чейл Соннен рассказал, как однажды ночью член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов помогал гонять вес кому-то из своих подопечных.

«С Хабибом летели одним рейсом из Флориды. Мы прошли регистрацию в одно время, тогда уже было больше, чем час ночи. Я спустился где-то в пять утра в кофейню, а Хабиб возвращался с одним из своих подопечных. Они были все полностью мокрые и в куртках для весогонки. Это был день официального взвешивания, Хабиб помогал кому-то гонять килограммы», — приводит слова Соннена аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

