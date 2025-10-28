Биспинг: Аспиналлу и Гану не надо гонять вес. Их реванш могут поставить на UFC 323

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг выдвинул идею организовать реванш между соотечественником Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом на турнире UFC 323, который состоится 6 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Реванш Аспиналла и Гана будет более громким событием. В UFC могут организовать его в конце этого года. На турнире UFC 323 уже есть Пантожа – Ван и Двалишвили – Ян, поэтому можно поставить туда третий титульный бой. Им не нужно гонять вес. Оба бойца кое-чему научились из того, что мы видели», — приводит слова Биспинга аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.