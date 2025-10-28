Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Биспинг: Аспиналлу и Гану не надо гонять вес. Их реванш могут поставить на UFC 323

Биспинг: Аспиналлу и Гану не надо гонять вес. Их реванш могут поставить на UFC 323
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг выдвинул идею организовать реванш между соотечественником Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом на турнире UFC 323, который состоится 6 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Реванш Аспиналла и Гана будет более громким событием. В UFC могут организовать его в конце этого года. На турнире UFC 323 уже есть Пантожа – Ван и Двалишвили – Ян, поэтому можно поставить туда третий титульный бой. Им не нужно гонять вес. Оба бойца кое-чему научились из того, что мы видели», — приводит слова Биспинга аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
Больше не монстр? Что мы успели увидеть в бою Аспиналл — Ган
Больше не монстр? Что мы успели увидеть в бою Аспиналл — Ган
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android