Прохазка не согласился с решением Аспиналла отказаться от боя с Ганом из-за тычка в глаз

Бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка намекнул, что не поддерживает решение англичанина Тома Аспиналла не продолжать бой с французом Сирилем Ганом, который был остановлен и признан несостоявшимся ввиду того, что последний нанёс Тому тычок в глаз.

«Действительно не знаю, насколько сильным был тычок в глаз в бою между Аспиналлом и Ганом на прошлой неделе, но для меня победа [в такой ситуации] была жизненно важна», — написал Прохазка на своей странице в социальной сети Х.

Интересно, что это был второй титульный бой в истории UFC, который был признан несостоявшимся. Первым стал реванш между Джоном Джонсом и Даниэлем Кормье, который состоялся в 2017 году.