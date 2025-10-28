Скидки
«Кто будет следующим?» Двалишвили потроллил Яна, Нурмагомедова и других бывших соперников

Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили потроллил своих бывших противников, которых он победил, Петра Яна, Умара Нурмагомедова, Генри Сехудо, Жозе Альдо, Шона О'Мэлли и Кори Сэндхагена.

«Кто будет следующим гостем за моим столом?» — подписал Двалишвили фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Двалишвили

Мераб начал карьеру профессионального бойца смешанных единоборств в январе 2014 года. В UFC боец из Грузии стал выступать с декабря 2017 года. К настоящему моменту Двалишвили идёт на серии из 14 побед, что является рекордом для легчайшего дивизиона UFC.

