«Том сломался психологически». Сергей Павлович — об отказе Аспиналла драться с Ганом

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович поделился мнением о решении англичанина Тома Аспиналла не продолжать бой с французом Сирилем Ганом, который был остановлен и признан несостоявшимся ввиду того, что последний нанёс Тому тычок в глаз.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

«Не знаю, насколько это было катастрофически, но судя по тому, что показало медицинское обследование, у него не было серьёзной травмы. Отсюда мы можем сделать вывод, что, скажем так, психологически Том сломался. Аспиналл увидел, что у него не получается ничего, поэтому начал проигрывать. У нас тот вид спорта, где такие вещи, они волей-неволей случаются. И, как бы там ни было, боец, наоборот, рвётся обратно в бой», — сказал Павлович в эфире «Матч! Боец».

