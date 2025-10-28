«Всё плохо». Отец Аспиналла заявил, что Том по-прежнему очень плохо видит

Энди Аспиналл, являющийся отцом и главным тренером 32-летнего действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла, раскрыл, как чувствует себя его сын после боя с 35-летним французом Сирилем Ганом, который в очном противостоянии нанёс ему тычок в глаз. В результате Аспиналл отказался продолжать бой и схватка была признана несостоявшейся.

«Всё плохо. Правым глазом Том по-прежнему ничего не видит. Он сказал, что перед ним есть лишь серая плёнка. Левый глаз видит только на 50%, всё очень-очень размыто», — приводит слова Энди Аспиналла аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.