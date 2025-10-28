Чейл Соннен выразил сомнение в целесообразности проведения реванша Аспиналл — Ган

Бывший трёхкратный претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик американец Чейл Соннен выразил сомнение насчёт целесообразности проведения незамедлительного реванша между англичанином Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.

«Не уверен, что незамедлительный реванш Аспиналла и Гана — это разумное решение. Понимаю, что мы движемся в этом направлении, но просто предлагаю вам рассмотреть другие варианты. Не уверен, что это правильный шаг. Один парень нарушил правила. И в результате это стоило нам целого поединка», — сказал Соннен в эфире передачи The Ariel Helwani Show.