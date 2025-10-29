Скидки
Александр Волков: я должен следующим драться за титул UFC в тяжёлом весе

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков заявил о своих титульных амбициях, назвав себя следующим претендентом на чемпионский пояс UFC в категории до 120 кг.

«Я знаю, что это было не лучшее вступление с моей стороны. Но кто ещё [заслуживает драться за титул]? Я не знаю в данный момент. Кто ещё должен драться за титул? Может быть, Алмейда? Нет. Кёртис Блэйдс? Он также проиграл Аспиналлу. Не могу сказать. Я должен быть следующим претендентом на титул. Посмотрим, что будет с Алексом Перейрой. Конечно, он хочет подняться в тяжёлый вес. Но если всё останется в таком же положении, как сейчас, то я должен драться следующим за пояс», — приводит слова Волкова TNT Sports.

