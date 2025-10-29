Скидки
«Отправьте мне место». Умар Нурмагомедов перечислил имена потенциальных соперников

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов сообщил, когда хочет провести следующий поединок и с кем.

«Если после реванша Мераба с Петром мне пришлют контракт на титульный поединок, подпишу его. Конечно, для меня имеет значение время, поскольку 15 февраля начнётся Рамадан. И мне будет сложно драться в этот период. Для меня хорошо провести бой в марте или апреле. Я понимаю эту игру — в UFC нужен будет чемпионский поединок.

Если же в UFC решат дать титульник кому-то ещё, бой пройдёт в марте или апреле. Тогда я хотел бы провести следующий поединок до Рамадана, в феврале или в конце января. Если мне не дадут бой за титул, пожалуйста, отправьте мне место и имя оппонента. Есть Дейвисон Фигейреду и Айманн Захаби, который идёт на серии из семи побед. Почему нет? Может, Мераб проведёт поединок в феврале тоже. Он любит быть активным», — приводит слова Нурмагомедова TNT Sports.

