«С меня хватит». Генри Сехудо заявил, что бой на UFC 323 станет его последним в карьере

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо подтвердил, что поединок с 27-летним соотечественником Пэйтоном Талботтом, который состоится на турнире UFC 323, станет его последним на профессиональном уровне.

«Бой с Пэйтоном станет для меня последним — что бы в UFC ни предложили мне потом. Мне нравится, когда свет горит. Время пришло. У меня растут двое детей. Мне не нравится сгонять вес, воспитывать детей и так далее. Я влюбился в бизнес, связанный с недвижимостью, рекламой и прочим. Я зарабатываю на этом столько денег, что пора сказать: «С меня хватит», — приводит слова Сехудо портал AgFight.