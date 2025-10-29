Джонс потроллил Аспиналла, сменив аватарку на своей странице в соцсети на одноглазую утку

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс потроллил англичанина Тома Аспиналла после того, как тот получил тычок в глаз в первом раунде в бою с французом Сирилем Ганом, который состоялся на турнире UFC 321. Аспиналл отказался продолжать поединок из-за нанесённого ущерба, после чего схватка была признана несостоявшейся.

Костлявый, в свою очередь, высмеял отказ Тома, который на протяжении последнего года активно троллил самого Джона, называя уткой (в английском языке слово duck означает не только «утка», но и «уклоняться». — Прим. «Чемпионата») и обвиняя в избегании поединка с ним. Джон сменил аватарку на своей странице в социальной сети Х на одноглазую утку, намекнув, таким образом, на Аспиналла, который решил уклониться от продолжения боя с Ганом.