«Один из худших PPV в истории». Пэдди Пимблетт раскритиковал турнир UFC 321

Звёздный британский боец UFC Пэдди Пимблетт раскритиковал турнир UFC 321, прошедший на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ).

«Один из худших PPV в истории. И одно из самых больших разочарований. Предварительный кард был неплох. Большой тяжеловес [Вальтер Уокер] снова выкрутил пятку, австралиец [Куиллан Салкиллд] нокаутировал Насрата [Хакпараста]. Даже в начале PPV непобеждённый чувак [Азамат Мурзаканов] нокаутировал Ракича.

Казалось, что это будет отличный кард. Но Алмейда просто пытался удержать Волкова, будто это схватка по грэпплингу. Волков выиграл, но это был скучный бой. Умар и Баутиса выдали 20 интересных секунд за 15 минут, ещё один скучный бой, Умар выиграл решением судей.

Соглавный бой получился неплохим, Маккензи Дерн и Жандироба, но все не могли дождаться главного боя. Поединок обещал получиться захватывающим, но за 15 секунд до конца раунда Том получил тычок в глаз и ослеп», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.