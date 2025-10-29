Скидки
Отец Аспиналла объяснил, почему хочет перехода сына в бокс

Отец Аспиналла объяснил, почему хочет перехода сына в бокс
Комментарии

Энди Аспиналл, отец и тренер чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британца Тома Аспиналла, объяснил, почему хочет, чтобы его сын выступил на профессиональном ринге.

«Некоторые журналисты считают, что мои слова о том, что он должен боксировать, повлияли на него в бою [с Сирилем Ганом на UFC 321]. Никогда не слышал такой чуши. Я вообще много чего говорю людям…

Всё из-за денег. Если бы ваш сын был бойцом, вы бы не хотели, чтобы он дрался за кучу денег? Это же очевидно», — сказал Аспиналл в интервью YouTube-каналу Tom Aspinall Official.

Ранее Даниэль Кормье раскритиковал Аспиналла за публикацию из разговора.

Комментарии
