Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бахрам Муртазалиев проведёт защиту титула в январе, есть соперник — The Ring

Бахрам Муртазалиев проведёт защиту титула в январе, есть соперник — The Ring
Комментарии

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO) проведёт следующий поединок в январе, сообщает издание The Ring.

Обсуждаются две даты – 24 и 31 января. Место проведения станет известно позднее. Соперником Муртазалиева должен стать британец Джош Келли (17-1-1, 9 KO).

Джошу Келли 31 год. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году, до 2022-го выступал в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг), после чего перешёл в первый средний вес. Единственное поражение в карьере потерпел от экс-чемпиона мира россиянина Давида Аванесяна.

Муртазалиев показал кадры с подготовки к бою с Цзю

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android