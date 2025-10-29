Бахрам Муртазалиев проведёт защиту титула в январе, есть соперник — The Ring

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO) проведёт следующий поединок в январе, сообщает издание The Ring.

Обсуждаются две даты – 24 и 31 января. Место проведения станет известно позднее. Соперником Муртазалиева должен стать британец Джош Келли (17-1-1, 9 KO).

Джошу Келли 31 год. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году, до 2022-го выступал в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг), после чего перешёл в первый средний вес. Единственное поражение в карьере потерпел от экс-чемпиона мира россиянина Давида Аванесяна.

Муртазалиев показал кадры с подготовки к бою с Цзю