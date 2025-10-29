Американский боец UFC: Делла Маддалена завоевал пояс из-за удачи, Махачев на голову выше

Американский боец UFC Габриэль Бонфим высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Я считаю, что Махачев победит. Он универсальнее, у него нет слабых мест. Маддалена не похож на грозного чемпиона, он завоевал пояс из-за удачи.

Я видел фото и видео с Махачевым после того, как он набрал вес. Он стал намного сильнее. Что же касается техники, то он будет на голову выше. Думаю, он легко победит», — сказал Бонфим в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).