Никита Цзю сразится с Майклом Зерафой 16 января

Никита Цзю сразится с Майклом Зерафой 16 января
Австралийский промоушен No Limit Boxing анонсировал боксёрский вечер, который состоится 16 января. Место проведения станет известно позднее. В главном бою непобеждённый проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) австралиец Никита Цзю (11-0, 9 KO) сразится с бывшим претендентом на мировой титул соотечественником Майклом Зерафой (34-5, 22 KO). Поединок пройдёт в промежуточном весе до 71,2 кг.

Никите Цзю 27 лет. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал как профессиональный боксёр в 2022 году. В своём последнем бою в августе досрочно победил македонца Лулзима Исмаили.

