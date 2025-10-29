Рой Джонс сказал, какой поединок Кроуфорд мог бы провести перед уходом из бокса

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Рой Джонс-младший высказался о перспективах непобеждённого соотечественника Теренса Кроуфорда после победы над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Думаю, что он должен спуститься, завоевать титул в среднем весе и уйти. Было бы здорово… Заинтересован ли я в реванше с Канело? Не думаю… Канело вправе делать всё, что захочет. Он и так всего добился. Что ещё? Канело может либо принять реванш, либо закрыть дверь, потому что он уже сделал более чем достаточно», — приводит слова Джонса издание The Ring.

Главные победы в карьере Теренса Кроуфорда