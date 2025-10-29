Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дэвид Хэй назвал боксёра, способного составить конкуренцию Усику

Дэвид Хэй назвал боксёра, способного составить конкуренцию Усику
Комментарии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй назвал боксёра, который, по его мнению, способен составить конкуренцию действующему абсолютному чемпиону в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику.

«Мне кажется, Опетайя способен добиться успеха в супертяжёлом весе после выступления в первом тяжёлом весе. У него есть для этого все необходимые навыки.

По правде говоря, я не считал, что кто-то сможет повторить путь Усика. Но когда я вижу Опетайю, то понимаю, что он может стать угрозой для любого. Опетайя стал бы для Усика самым сложным соперником», – приводит слова Хэя издание The Ring.

Материалы по теме
Джозеф Паркер оценил шансы Фабио Уордли в бою с Усиком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android