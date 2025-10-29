Дэвид Хэй назвал боксёра, способного составить конкуренцию Усику

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй назвал боксёра, который, по его мнению, способен составить конкуренцию действующему абсолютному чемпиону в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику.

«Мне кажется, Опетайя способен добиться успеха в супертяжёлом весе после выступления в первом тяжёлом весе. У него есть для этого все необходимые навыки.

По правде говоря, я не считал, что кто-то сможет повторить путь Усика. Но когда я вижу Опетайю, то понимаю, что он может стать угрозой для любого. Опетайя стал бы для Усика самым сложным соперником», – приводит слова Хэя издание The Ring.