Камару Усман сказал, кому отдал победу в бою Волков — Алмейда

Камару Усман сказал, кому отдал победу в бою Волков — Алмейда
Комментарии

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал победу россиянина Александра Волкова в поединке с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Окончено
SD
Жаилтон Алмейда

«Я тоже увидел победу Волкова. В первом раунде он однозначно был лучше, он поднимался из партера и наносил более значительные удары.

Волков пытался улучшить позицию и сделать так, чтобы бой завершился досрочно. Даже когда Волков оказывался на полу, то использовал любой шанс, чтобы нанести урон. У него 123 удара, у Алмейды – 27. Это показывает, кто хотел драться», — сказал Усман в своём подкасте.

Комментарии
