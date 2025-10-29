Камару Усман сказал, кому отдал победу в бою Волков — Алмейда
Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал победу россиянина Александра Волкова в поединке с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).
UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Окончено
SD
Жаилтон Алмейда
«Я тоже увидел победу Волкова. В первом раунде он однозначно был лучше, он поднимался из партера и наносил более значительные удары.
Волков пытался улучшить позицию и сделать так, чтобы бой завершился досрочно. Даже когда Волков оказывался на полу, то использовал любой шанс, чтобы нанести урон. У него 123 удара, у Алмейды – 27. Это показывает, кто хотел драться», — сказал Усман в своём подкасте.
