Алексей Олейник оценил перспективы Махачева в полусреднем весе UFC

Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник высказался о переходе экс-чемпиона организации соотечественника Ислама Махачева в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Ислам — очень крутого уровня боец. И технически, и физически. Я не считаю, что лёгкий вес был его пределом. Он точно будет на высшем уровне в полусреднем весе. Будет ли первым — посмотрим. А в тройке сильнейших он будет наверняка», — приводит слова Олейника издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Почему Ислам Махачев пошёл за вторым поясом UFC