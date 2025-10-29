Скидки
Бокс/ММА

Алексей Олейник оценил перспективы Махачева в полусреднем весе UFC

Алексей Олейник оценил перспективы Махачева в полусреднем весе UFC
Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник высказался о переходе экс-чемпиона организации соотечественника Ислама Махачева в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Ислам — очень крутого уровня боец. И технически, и физически. Я не считаю, что лёгкий вес был его пределом. Он точно будет на высшем уровне в полусреднем весе. Будет ли первым — посмотрим. А в тройке сильнейших он будет наверняка», — приводит слова Олейника издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев
