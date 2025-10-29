«Лучше на это время тратить». Российский боец UFC Пуляев назвал слабую сторону Волкова

Российский боец UFC Андрей Пуляев прокомментировал победу соотечественника Александра Волкова в поединке с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Волков выиграл на 100%, просто залёживанием сейчас не победить, даже Дана Уайт это отметил. Если смотреть по бою, то Александр нанёс больше урона.

Виден прогресс Волкова в партере, не зря столько времени потрачено на этот аспект. Но лучше, конечно, тратить время на вольную борьбу и тайский бокс. Эти силовые тейкдауны от Алмейды… надо либо не давать брать ногу или ноги, либо сразу контрить», — приводит слова Пуляева издание MMA.Metaratings.ru.