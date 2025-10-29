Скидки
«Лучше на это время тратить». Российский боец UFC Пуляев назвал слабую сторону Волкова

«Лучше на это время тратить». Российский боец UFC Пуляев назвал слабую сторону Волкова
Российский боец UFC Андрей Пуляев прокомментировал победу соотечественника Александра Волкова в поединке с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Окончено
SD
Жаилтон Алмейда

«Волков выиграл на 100%, просто залёживанием сейчас не победить, даже Дана Уайт это отметил. Если смотреть по бою, то Александр нанёс больше урона.

Виден прогресс Волкова в партере, не зря столько времени потрачено на этот аспект. Но лучше, конечно, тратить время на вольную борьбу и тайский бокс. Эти силовые тейкдауны от Алмейды… надо либо не давать брать ногу или ноги, либо сразу контрить», — приводит слова Пуляева издание MMA.Metaratings.ru.

