Ти Джей Диллашоу сказал, что нужно Умару Нурмагомедову для победы над Двалишвили

Двукратный чемпион UFC американец Ти Джей Диллашоу высказался о потенциальном реванше в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Как по мне, кардио Баутисты было лучше, чем у Умара. Думаю, нам нужно взять Умара к Сэму Калавинте [тренеру по физической подготовке], чтобы он набрал форму и смог победить Мераба [Двалишвили].

Умар дерётся на износ, у него очень, очень высокий темп. В большинстве случаев у него получается вывести соперников из строя своим темпом. Но если соперник не сдастся, а темп был высок, это настигнет вас», — сказал Диллашоу в подкасте JAXXON.

