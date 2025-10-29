Скидки
Иржи Прохазка заявил о желании перейти в средний вес UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка заявил о желании перейти в средний дивизион (до 84 кг) в будущем.

«Я сказал своей команде, что перейду в средний вес, когда завоюю титул. В таком случае я смогу перейти в средний вес, чтобы сразиться с чемпионом. Хотя я не люблю говорить «когда я выиграю, я сделаю то, подерусь с этим…» Нет, прямо сейчас я целиком, на 100% сосредоточен на титуле», — приводит слова Прохазки издание Bloody Elbow.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 320, Прохазка победил техническим нокаутом американца Халила Раунтри.

