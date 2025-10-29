Абдель-Азиз прокомментировал отказ Аспиналла продолжать бой с Ганом на UFC 321

Известный менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал результат поединка за титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом, состоявшегося на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, бой был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

«Если вас никогда не тыкали в глаз, то вы не можете говорить о том, чего не понимаете. Том — чемпион мира. Вы действительно считаете, что он предпочёл сдаться? Тычок в глаз может лишить вас зрения на несколько часов. Это экстремально некомфортное ощущение», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Подготовка Тома Аспиналла к поединку с Сирилем Ганом