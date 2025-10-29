Скидки
Абдель-Азиз прокомментировал отказ Аспиналла продолжать бой с Ганом на UFC 321

Абдель-Азиз прокомментировал отказ Аспиналла продолжать бой с Ганом на UFC 321
Комментарии

Известный менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал результат поединка за титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом, состоявшегося на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, бой был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

«Если вас никогда не тыкали в глаз, то вы не можете говорить о том, чего не понимаете. Том — чемпион мира. Вы действительно считаете, что он предпочёл сдаться? Тычок в глаз может лишить вас зрения на несколько часов. Это экстремально некомфортное ощущение», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

