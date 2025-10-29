Экс-чемпион UFC: в жизни Анкалаев ведёт себя совершенно иначе, чем в соцсетях

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл высказался о другом экс-обладателе титула россиянине Магомеде Анкалаеве.

«В жизни он ведёт себя совершенно иначе по сравнению с тем, что говорит в соцсетях. Мы ладим, когда видим друг друга. В нём нет агрессии, у него даже походка не меняется. И это понятно, ведь он не говорит по-английски. Самое оскорбительное, что он говорил вживую, было «no Chama». Так что я не воспринимаю его посты всерьёз», — сказал Хилл в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Ранее Фёдор Емельяненко прокомментировал поражение Анкалаева в реванше с Перейрой.