Олейник — о поражении Анкалаева в реванше с Перейрой: это не сенсация

Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник прокомментировал поражение соотечественника Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перерой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Анкалаев уступил техническим нокаутом в первом раунде и лишился чемпионского титула в полутяжёлом весе (до 93 кг).

«Это не сенсация. Не было такого ощущения, что он должен однозначно побеждать. Огромный простой. Ещё что-то. Рассчитывали, что он выиграет. Хотели. Считал, что у него небольшое преимущество. 55-45. Получилось так, что не выиграл», – приводит слова Олейника издание MMA.Metaratings.ru.