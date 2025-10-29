Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Отдал бы Жаилтону». Павлович заявил, что не согласен с исходом боя Волков — Алмейда

«Отдал бы Жаилтону». Павлович заявил, что не согласен с исходом боя Волков — Алмейда
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович поделился мнением насчёт исхода боя между соотечественником Александром Волковым и бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который завершился победой Драго раздельным решением судей на турнире UFC 321.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Окончено
SD
Жаилтон Алмейда

— Думал, что так и будет [проходить поединок]. Единственное, считал, что Алмейда будет поактивнее. Потому что он проходит низко, под пятку. Когда высокий человек, ему тяжело защищаться именно под пятку. Если чуть выше, то, в принципе, можно встречать. Самый тяжёлый проход — под пятку.

Алмейда проходит очень низко, поэтому понимал, что он будет переводить. Но единственное — я не знаю, как их лагерь проходил — недорабатывал [Алмейда] сверху. То есть большую работу, самую тяжёлую, он, в принципе, делал. Тут нужно отдать должное Волкову, который хорошо защищался, лёжа на спине. Мы видели, что он настолько прижимал его, что Жаилтон не мог вытащить руки. То есть [Волков] физически поднабрал.

Здесь вопрос Алмейде — надо физику свою чуть развивать: ты перевёл, но в своей стихии ничего не смог сделать. Как я видел бой — его за руки прихватывали, а он не мог их вытащить. Соответственно, ему не хватало физики.

— Что по твоим карточкам было, когда закончился поединок?
— Переводов больше было, контроля. Поэтому здесь бы Алмейде я дал.

— То есть раздельным решением так же, но в пользу Алмейды?
— Да, — сказал Павлович в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
Волков — легенда даже без пояса UFC. За что мы любим Драго
Волков — легенда даже без пояса UFC. За что мы любим Драго
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android