Шамиль Газиев — о бое со Спиваком: готовы увидеть меня в топ-10?

Российский боец UFC Шамиль Газиев, представляющий Бахрейн, высказался о предстоящем поединке с молдаванином Сергеем Спиваком, который состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

«11-й номер рейтинга тяжёлого веса против седьмого. Готовы увидеть меня в топ-10 после 22 ноября?» — написал Газиев в социальных сетях.

Шамилю Газиеву 35 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец в 2019 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и одно поражение.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC Fight Night 250 в феврале, Газиев нокаутировал американца Томаса Петерсена.