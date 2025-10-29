Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой с участием внука Мохаммеда Али завершился ничьей на турнире IBA.Pro на Филиппинах

Бой с участием внука Мохаммеда Али завершился ничьей на турнире IBA.Pro на Филиппинах
Комментарии

Сегодня, 29 октября, на боксёрском турнире IBA.Pro, который состоялся на Филиппинах, прошёл поединок в категории до 72,3 кг между американцем Нико Али Уолшем, который является внуком легендарного Мохаммеда Али, и представителем Таиланда Киттисаком Клинсоном. Бой продлился все восемь раундов и завершился ничьей решением большинства судей (76-76, 76-76, 75-77).

Для Нико этот поединок стал 15-м на профессиональном уровне. Карьеру в качестве боксёра Уолш начал в августе 2021 года. В своём рекорде американский спортсмен имеет 11 побед, два поражения, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Внук Али подерётся в новой версии «Триллера в Маниле». А что у него с карьерой?
Внук Али подерётся в новой версии «Триллера в Маниле». А что у него с карьерой?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android