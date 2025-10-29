Бой с участием внука Мохаммеда Али завершился ничьей на турнире IBA.Pro на Филиппинах

Сегодня, 29 октября, на боксёрском турнире IBA.Pro, который состоялся на Филиппинах, прошёл поединок в категории до 72,3 кг между американцем Нико Али Уолшем, который является внуком легендарного Мохаммеда Али, и представителем Таиланда Киттисаком Клинсоном. Бой продлился все восемь раундов и завершился ничьей решением большинства судей (76-76, 76-76, 75-77).

Для Нико этот поединок стал 15-м на профессиональном уровне. Карьеру в качестве боксёра Уолш начал в августе 2021 года. В своём рекорде американский спортсмен имеет 11 побед, два поражения, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.