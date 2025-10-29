Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он боялся что-либо делать со мной. Жаилтон хотел не получить урон». Волков — об Алмейде

«Он боялся что-либо делать со мной. Жаилтон хотел не получить урон». Волков — об Алмейде
Аудио-версия:
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков высказался о поединке с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби и завершился победой Драго раздельным решением судей.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Окончено
SD
Жаилтон Алмейда

«Жаилтон пытался не проиграть и не получить урон в бою со мной. С такими мыслями нельзя выходить в октагон. Мне было сложно свипать его, вставать из-под Жаилтона, когда он просто контролировал меня. Никто в тяжёлом весе не демонстрировал хорошую защиту от приёмов Алмейды в партере. Он каждый раз пытался бить или ловить на приём соперников.

Но в поединке со мной Жаилтон боялся что-либо делать, находясь сверху в партере. Поэтому я мог бить его, даже снизу. Ожидал, что Алмейда попытается наносить удары сверху. А я находил бреши в его игре, как в первом раунде. Я расстроен тем, как прошёл этот поединок», — приводит слова Волкова портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Волков — легенда даже без пояса UFC. За что мы любим Драго
Волков — легенда даже без пояса UFC. За что мы любим Драго
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android