«Он боялся что-либо делать со мной. Жаилтон хотел не получить урон». Волков — об Алмейде

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков высказался о поединке с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби и завершился победой Драго раздельным решением судей.

«Жаилтон пытался не проиграть и не получить урон в бою со мной. С такими мыслями нельзя выходить в октагон. Мне было сложно свипать его, вставать из-под Жаилтона, когда он просто контролировал меня. Никто в тяжёлом весе не демонстрировал хорошую защиту от приёмов Алмейды в партере. Он каждый раз пытался бить или ловить на приём соперников.

Но в поединке со мной Жаилтон боялся что-либо делать, находясь сверху в партере. Поэтому я мог бить его, даже снизу. Ожидал, что Алмейда попытается наносить удары сверху. А я находил бреши в его игре, как в первом раунде. Я расстроен тем, как прошёл этот поединок», — приводит слова Волкова портал MMAJunkie.