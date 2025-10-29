Скидки
«Никогда не испытывал такого страха». Джейк Пол — о настрое на бой с Джервонтой Дэвисом

Комментарии

14-й номер рейтинга WBA в первом тяжёлом весе американец Джейк Пол поделился мнением насчёт предстоящего выставочного поединка с 30-летним непобеждённым чемпионом мира по версии WBA-super в лёгком весе соотечественником Джервонтой Дэвисом. Он состоится 14 ноября в Майами (штат Флорида).

«Танк входит в топ-10 лучших боксёров вне зависимости от весовой категории в мире. Он имеет мощь в обеих руках и сумасшедшую скорость. Честно говоря, я никогда не чувствовал такого страха перед боем, как сейчас. Знаю, что могу поймать его и нокаутировать. Это может стать одним из самых громких апсетов последних лет», — приводит слова Пола журнал The Ring.

