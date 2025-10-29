«Форма у меня хорошая». 46-летний Мэнни Пакьяо заявил о готовности вернуться в ринг

46-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо выразил готовность к возвращению в ринг, положительно оценив свою физическую форму.
«Форма у меня хорошая, отлично себя чувствую. Готов к возвращению», — приводит слова Пакьяо ТАСС.
Напомним, последний бой Мэнни провёл за звание чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе с американцем Марио Барриосом. Поединок продлился все 12 раундов и завершился ничьей решением большинства судей (114-114, 114-114 и 115-113 в пользу Барриоса).
Ранее стало известно, что Пакьяо может провести реванш с легендарным Флойдом Мейвезером-младшим.