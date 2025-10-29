«Палец зашёл слишком глубоко». Василевский поддержал решение Аспиналла не драться с Ганом

37-летний российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о решении англичанина Тома Аспиналла не продолжать бой с французом Сирилем Ганом, который был остановлен и признан несостоявшимся ввиду того, что последний нанёс Тому тычок в глаз.

— Разговоры о симуляции со стороны Тома имеют место быть?

— Не думаю, что это было специально, но, судя по повтору, палец зашёл слишком глубоко, и я как профессиональный боец могу сказать, что это очень больно. Мог ли Аспиналл продолжить поединок, знает только он. Конечно, мы имеем дело с миром ММА, и Том как чемпион мог воспользоваться ситуацией. У него был повод отказаться от боя, зачем лишний раз рисковать? Повторюсь, он чемпион, против него нарушили правила, и он имел право отказаться, — приводит слова Василевского портал Legalbet.