«Хамзат великолепен, но». Экс-чемпион UFC раскрыл, что ему не нравится в Чимаеве

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Гловер Тейшейра высказался о непобеждённом 31-летнем обладателе титула UFC в среднем весе (до 84 кг), представляющем ОАЭ, Хамзате Чимаеве.

«Чимаев великолепен в том, как говорит, и в том, как подтверждает слова делом. Хамзат — потрясающий боец. Одна вещь, которая мне, вероятно, не нравится в нём, это то, что иногда он проводит спарринги с парнями и разматывает парней, которые являются ниже уровнем. Тем не менее Хамзат — потрясающий боец. Кроме того, Чимаев также хорош на микрофоне», — приводит слова Тейшейры аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

