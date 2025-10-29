Куинтон Джексон: Джонс победит Перейру благодаря интеллекту, он думает только о наследии

Бывший чемпион UFC Куинтон «Рэмпейдж» Джексон высказал уверенность в победе Джона Джонса в возможном бою с Алексом Перейрой. По мнению ветерана, Джонс слишком умно подходит к выбору соперников и не станет подстраиваться под зрелищный стиль бразильца.

«Я не думаю, что есть кто-то, кто действительно может победить Джона Джонса. Джонс очень умён в принятии решений о том, с кем он сражается и кто его соперники. Я не думаю, что он боялся Тома Аспиналла, как все считали. Он знает, какую тактику применить против Алекса Перейры. Он не будет стоять и обмениваться с ним ударами. Его не волнует зрелищность — он думает только о своём наследии», — заявил Джексон в подкасте Jaxxon Podcast.

Джексон, который сам в прошлом владел титулом чемпиона UFC в полутяжёлом весе, считает, что тактический интеллект и расчётливость Джонса являются его главными козырями в гипотетическом бою с нокаутёром Перейрой.

Напомним, Джон Джонс, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе, долгое время находился в отпуске из-за травмы, но в ближайшее время планирует вернуться в октагон. Алекс Перейра, действующий чемпион в полутяжёлом весе, ранее выражал готовность подняться в тяжёлый дивизион для боя с Джонсом.