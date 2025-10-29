Скидки
«Теперь чувствую, что у меня хорошее кардио». Алискеров — о своём выступлении на UFC 321

Боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), россиянин Икрам Алискеров (17-2) высказался насчёт своего выступления в бою с южнокорейцем Чун Ён Паком (19-7), которого он победил единогласным решением судей на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Икрам Алискеров (W) — Чун Ён Пак
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Икрам Алискеров
Окончено
UD
Чун Ён Пак

«Я победил и теперь чувствую, что у меня очень хорошее кардио, благодаря которому могу драться долго. Показал всё, на что способен. Хабиб сказал, что после первого раунда у меня открылось второе дыхание. Я был быстрым, хорошо боролся, и он ничего не смог этому противопоставить.

У нас был план просто победить. Мы не зацикливались на том, чтобы выиграть у него нокаутом или как-то ещё досрочно. Теперь все смогли увидеть, что у меня есть хорошая борьба, стойка и джиу-джитсу. Я это смог продемонстрировать в поединке», — приводит слова Алискерова портал MMAJunkie.

А справится ли Алискеров с топами? Бой с корейцем оставил немало вопросов
