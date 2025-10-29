«Нас всех ограбили. Никто не ушёл довольным». Биспинг — об исходе боя Аспиналл — Ган

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг выразил несогласие с тем, как завершился поединок между англичанином Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом за титул UFC в тяжёлом весе, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

«Поединок между Аспиналлом и Ганом обещал стать громким событием. Нас всех ограбили. Конечно, в первую очередь все мои мысли с Томом. Мы надеемся, что он полностью поправится и с ним всё будет хорошо — держим за него кулачки. Но нас всех здесь ограбили. Никто не ушёл отсюда довольным», — приводит слова Биспинга портал TNT Sports.