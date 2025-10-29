Скидки
Аспиналл высказался насчёт травмы глаза, полученной в бою с Ганом

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл рассказал, что считает травму глаза, которую он получил в бою с французом Сирилем Ганом, более страшной, чем разрыв передней крестообразной связки колена, который он получил в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC Fight Night 208.

UFC 2022. UFC Fight Night 208, Лондон, Великобритания
Кёртис Блейдс (W) - Том Аспиналл
24 июля 2022, воскресенье. 00:40 МСК
Кёртис Блейдс
Окончено
TKO
Том Аспиналл

«Эта травма заставляет взглянуть на всё по-другому. ММА является опасным видом спорта. Эта травма гораздо страшнее того, что было с моим коленом, поскольку я знал, что с ним всё будет в порядке. А глаз? Пока не знаю, что будет», — приводит слова Аспиналла портал TNT Sports.

