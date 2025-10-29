Скидки
Георгий Юновидов проиграл в бою за титул IBA.PRO Intercontinental в тяжёлом весе

Сегодня, 29 октября, в Маниле (Филиппины) состоялся турнир IBA.PRO, в рамках которого прошёл поединок за титул IBA.PRO Intercontinental в тяжёлом весе между россиянином Георгием Юновидовым и южноафриканцем Крисом Томпсоном. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой последнего единогласным решением судей (74-78, 74-78, 75-77).

Также в рамках турнира состоялся титульный бой в среднем весе между непобеждённым россиянином Вадимом Туковым и представителем Ганы Сены Агбеко. Их схватка продлилась восемь раундов и завершилась победой Вадима единогласным решением судей (78:74, 78:74, 79:73). Таким образом, Туков завоевал титул IBA.PRO в среднем весе.

